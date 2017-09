Evangélicos golpearon la mesa tras Te Deum: “Basta de decirnos que somos ‘canutos’ fanáticos e irresponsables”

11:30 Concilio de Iglesias evangélicas denunció enfriamiento de las relaciones con el gobierno y acusó maltrato. "Lo que no le gustó al gobierno es que hubo un candidato que recibió un aplauso y una Presidenta que no lo recibió. Por eso nos tratan mal”, dijeron.

El Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas acusó un enfriamiento en las relaciones con el gobierno luego del impasse ocurrido en el Te Deum evangélico del domingo, donde la presidenta, Michelle Bachelet fue emplazada por la agenda valórica impulsada por el Ejecutivo y la Mandataria se retiró visiblemente molesta de la actividad. A ello se sumaron los dichos de personeros de gobierno, quienes acusaron “maltrato” a la gobernante.

En una rueda de prensa, desde el Concilio plantearon que “nos enfrentamos a un enfriamiento en las relaciones con el gobierno, porque se ha faltado a la verdad. En este templo no se insultó a la Presidenta. Los líderes de esta Iglesia, nosotros no podemos hacernos cargo del estado del estado emocional de las personas, las que estaban afuera y esos ataques los condenamos como el que más”.

La organización dijo además que precisamente las personas que gritaron contra Bachelet estaban afuera porque se les impidió el ingreso a la actividad y que, la persona que se manifestó contra la Presidenta al interior de la catedral, fue retirada en el acto del Te Deum.

“Lo que no le gustó al gobierno es que hubo un candidato que recibió un aplauso y una Presidenta que no lo recibió. Por eso están molestos. Por eso nos tratan mal”, sostuvo la organización.

En esa línea, el Concilio de Iglesias Evangélicas acusó ser víctima de ataques injustos por parte de las autoridades. “No nos parece que un ministra diga que somos irrespetuosos con la Presidenta, eso no es verdad. Cosa distinta es que a la Presidenta no le hayan gustado los aplausos”.

“Si lo que le molesta al gobierno son las críticas, que todo el mundo sabe que tenemos postura frente a temas valóricos, si se nos pide que seamos obsecuentes para ser acogidos, no lo seremos”, plantearon.

“Es tendencioso y ocioso decir que hay un manejo de la derecha. Tenemos concejales, candidatos que adhieren a partidos de la izquierda. Los que pretenden buscar una maquinaria, se equivocan, atengámonos a decir la verdad” dijeron desde el Concilio.

La organización dijo también que “La Moneda opinó que nosotros estábamos haciendo política. Decimos que basta ya de seguir insultándonos, de decirnos que somos ‘canutos’ fanáticos e irresponsables. Nosotros no hemos insultado, a pesar de que no nos gustan para nada las leyes que este gobierno ha promovido y que parlamentarios que se dicen cristianos han votado”.

Sobre los dichos del diácono Eduardo Durán, quien es candidato a diputado por Chile Vamos e hijo del pastor del mismo nombre, el Concilio dijo que “se han hecho caricaturas odiosas”.

“No nos traten de agresivos cuando el trato es de acorralamiento, porque suponen que en esta iglesia todos adherimos a una candidatura y eso no es así“ sostuvieron en la organización.

“Los cristianos votamos por las personas y no por partidos; personas que nos representen en principios y valores, es lo que hemos dicho siempre”, plantearon.