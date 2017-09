Comisión Valech: Insulza calificó como "una locura" acusaciones de Hugo Gutiérrez de supuesta impunidad

El candidato al Senado, José Miguel Insulza, calificó como "una locura" las acusaciones del diputado Hugo Gutiérrez, quien aseguró que existió una intención deliberada de impunidad para imponer el secreto de 50 años que afecta a los antecedentes recabados en la Comisión Valech I.

"Eso lo dice Hugo Gutiérrez, es una locura. No sé de dónde sacó eso. La verdad que a estas alturas no me siento ofendido por casi nada", dijo a Tele13 Radio

Insulza, quien fue ministro de Ricardo Lagos cuando se creó la instancia, dijo que el origen de la petición de silencio viene de que "nadie puede estar obligado a que sus familiares, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sepan las cosas que les ocurrieron".

"Si algo hicieron los torturadores fueron cosas horribles y humillantes para las personas. Para que alguien acepte, 'esto me hicieron a mí', eso tiene que ser una decisión de la persona. Nadie puede ser obligado a que se sepa lo que sucedió ahí", agregó.

El ex secretario de Estado está de acuerdo en que los testimonios estén a disposición de los tribunales "en casos de que los requieran".

"También estoy de acuerdo en que quienes entregaron sus testimonios sobre la base de que había un secreto, deberían ser consultados para ponerlos a disposición de los tribunales", puntualizó.