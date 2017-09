Presidente de la Cámara de Diputados desmintió a Zaldívar por acuerdo para financiar a nuevos parlamentarios

08:28 Fidel Espinoza desconoció el pacto al que habría llegado el presidente del Senado con Hacienda asegurando que “en los acuerdos tenemos que estar todos, y yo aún no he sido informado”.

El financiamiento de los nuevos 35 parlamentarios que serán elegidos el 19 de noviembre ha enfrentado a los presidentes de ambas cámaras, ya que el senador Andrés Zaldívar señaló “la propuesta hecha por Hacienda se concordó en la mesa de trabajo entre la Cámara y el Senado”, pero el diputado Fidel Espinoza lo desconoció asegurando que no había sido informado que aquello.

Según consignó El Mercurio el texto al que hizo alusión Zaldívar propone remover las asesorías externas de los comités parlamentarios y traspasar el gasto por asignaciones a ex presidentes a la Segpres, lo que generaría un excedentes de $850 millones en el Senado que deberán ser traspasados a la Cámara Baja.

Frente a esta iniciativa Espinoza señaló que “tengo entendido que en todos los acuerdos tenemos que estar todos, y yo aún no he sido informado de aquello. No sabemos si eso es suficiente (los $850 millones). Los senadores tienen hoy un nivel de asignaciones que es muy superior a los diputados. Con ese dinero que hoy se nos está planteando no alcanzamos a llegar a la meta que nos comprometimos con Chile (en referencia al ‘costo 0’)”.

Para los diputados el tema está lejos de ser zanjado, ya que Guido Girardi se cuadró con Fidel Espinoza subrayando que “el Senado tiene que responsabilizarse de generar los ahorros suficientes para que los nuevos senadores puedan contar con todos los instrumentos. El tema de la Cámara de Diputados está pendiente, se puede discutir, pero no hay nada resuelto todavía. Es una propuesta de Hacienda”, cerró.