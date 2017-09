Isabel Allende: "Acá hay un acuerdo que se debe cumplir y es apoyar a Carmona"

La senadora socialista por Atacama, Isabel Allende, se refirió a la decisión del consejo regional de apoyar la candidatura senatorial de la DC Yasna Provoste, en desmedro del comunista Lautaro Carmona, desconociendo el acuerdo parlamentario entre ambas colectividades.

"Acá hay un acuerdo que se debe cumplir y es apoyar a Carmona", dijo a radio Cooperativa

La parlamentaria sostuvo que "en todo este proceso he sido una persona que no ha participado, nunca he pedido un acuerdo, lo único que hice fue que cuando conversé con la gente de Atacama, que dijeron que querían defender una candidatura, lo cual entendía, pero al mismo tiempo dije que se debía mirar al conjunto para obtener los mejores resultados. Me parece que la dirección de un partido asuma la responsabilidad de qué es lo más conveniente. Tomaron la decisión por números de encuestas y un acuerdo político con el PC que beneficiaba a un sinnúmero de candidatos a diputado y senador".

"No se esperaba una reacción así de la directiva regional. Lamenté que no se hubiese explicado el por qué del acuerdo y llegar a un acuerdo, eso lo eché de menos y hay una responsabilidad de no haberlo hecho. Pero defiendo la decisión de dar las mejores posibilidades a la región", recalcó.

Allende sostuvo que "ha sido complejo y se ha llegado a consecuencias que no se esperaban. Hay que hacer entender a la dirección regional, que además se aleja al apoyar la candidatura de Provoste y que se aleja de nuestra lista parlamentaria que está por Alejandro Guillier. Llega un momento en que hay que ser coherente: no se entiende el apoyo a una demócrata cristiana".

Y enfatizó que el candidato presidencial no debería intervenir en el conflicto. "Esto solo se puede solucionar con mucho diálogo más que con sanciones. La dirección regional debe entender que aunque le moleste tampoco es independiente de la dirección nacional de un partido. No es un acuerdo artificial".