Guillier aclaró entrevista donde dijo que votaría por el candidato de Chile Vamos: “Extraño al Piñera progresista”

15:54 El abanderado de gran parte del oficialismo dijo que el ex presidente “se fue a la extrema derecha y quiere echar para atrás cambios que se suponía que iba a apoyar”.

El candidato presidencial del PR, PS, PPD, PC, IC y MAS, Alejandro Guillier, aclaró la entrevista donde aseguró que estaba dispuesto a votar por Sebastián Piñera en 2009 . El senador, ahora, dijo que extraña el progresismo del ex presidente.

La entrevista publicada por la revista Caras con el título “Votaría por Piñera” para el senador fue un guiño: "Lo que me preguntaron es si yo votaría y yo hago un gesto. Los políticos no somos enemigos, dependemos de las ideas. "Cuando me preguntan -hay que leer la crónica entera- si votaría, si se presentaba un proyecto progresista para Chile, porque soy socialdemócrata”, según publicó Cooperativa

Guillier, también, agregó que “no pude votar (en 2009) y hoy día yo extraño al Piñera progresista liberal que había en los años 90 y no sé que le pasó que se fue a la extrema derecha y quiere echar para atrás cambios que se suponía que un hombre como él iba a apoyar".

El ingeniero comercial comentó que “los candidatos presidenciales podemos tener amistad y aprecio. Yo agradezco las palabras de Alejandro Guillier el año 2009 y yo quiero decir que yo no he criticado ni voy a criticar ni voy a descalificar a ninguno de mis contendores".