Teillier y tensión entre el PC y el PS: "Nuestra intención es que se resuelva y se resuelva bien"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la polémica por el apoyo de la dirigencia del PS Atacama a la candidata DC al Senado, Yasna Provoste, en desmedro del postulante del PC, Lautaro Carmona.

"Es toda nuestra intención que se resuelva y que se resuelva bien. Yo creo que mediante el diálogo, sé que es un momento difícil, sé que hay incomprensiones, pero algo se ha avanzado. Ha habido declaraciones positivas, primero hay una declaración que declara a Carmona como candidato a senador, lo que falta a es ver cómo esta intención se concreta en la zona, porque las elecciones se ganan con votos y no con declaraciones. Creo que falta establecer una declaración entre la directiva nacional y la región", dijo a Tele13 Radio

"Desde luego que hay complejidad cuando no hay acuerdo con el partido que se está negociando. Hay un acuerdo que debemos honrar. Me llama la atención que se descarte fácilmente la posibilidad de asegurar la elección de senadores socialistas y comunistas. Si no se concreta el acuerdo, no sé si se concretan las acciones de Insulza en Arica. Él debería ser más programático, no hay mucho tiempo para seguir conversando. Yo creo que no está activando, no se le puede obligar. Hay un panorama que se puede poner complejo y espero que no lleguemos a eso", recalcó.

El timonel comunista sostuvo que "la posición de la comisión política no ha cambiado, están los acuerdos, mientras no exista una solución más solida del PS. Todo mi empeño está en lograr que haya acuerdo. Si no hay acuerdo de apoyar a Carmona, las otras posiciones se debilitan".