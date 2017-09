Gobierno dijo que críticas a nombramiento de Bachelet en la ONU son parte de una campaña de desprestigio iniciada en 2013

13:52 La ministra vocera, Paula Narváez, calificó los cuestionamientos de la oposición como dichos "mezquinos y odiosos" y dijo que "llama la atención de que no se hayan informado de los alcances del nombramiento".

La ministra vocera del gobierno, Paula Narváez, dijo que las críticas de Chile Vamos a la convocatoria realizada por la ONU a la presidenta Michelle Bachelet, para integrarse a una Junta Asesora de Alto Nivel de Mediación una vez finalizado su mandato, forman parte de una campaña sistemática de desprestigio, iniciada por la oposición con la llegada a Chile de la Mandataria el año 2013.

"Habiendo tantos temas, que hagan una conferencia sólo para denostar y seguir avanzando en una campaña de desprestigio iniciada desde que la Presidenta llegó en 2013 a Chile", dijo la ministra.

Narváez además dijo que "llama la atención que se desaproveche una oportunidad por parte de la oposición de sumarse y en cambio, usa este reconocimiento en forma político electoral".

"Han señalado críticas mezquinas, odiosas, con interpretación pequeña de la realidad, que denotan un desconocimiento profundo de cómo funcionan estas instancias", dijo la ministra Secretaria General de Gobierno.

La vocera además, dijo que "llama la atención que no se hayan informado de los alcances del nombramiento" y planteó que "la presidenta Bachelet es una líder que tiene reconocimiento en el mundo entero y también en su propio país".

Sobre el proyecto que levanta el secreto de la Comisión Valech, la ministra se refirió a la cita entre la subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries y el ex presidente, Ricardo Lagos. El ex Mandatario planteó tras la reunión, que para que la justicia acceda a los testimonios de la instancia, resguardando la privacidad de las víctimas, no era necesaria una ley, sino que podía resolverse vía administrativa.

"Lo importante de destacar es que el ex presidente Lagos ha sido claro y ha manifestado su conformidad con el proyecto. Entendemos que si se ha seguido la vía legislativa, es por indicación de la Contraloría General de la República".

La vocera dijo además que el gobierno no comparte los dichos del presidente del PC y diputado, Guillermo Teillier, quien dijo que el secreto de la comisión ha "ayudado a la impunidad" y también dijo que "no tememos a las diferencias", en relación a las diferencias de opinión al interior del oficialismo en la materia.