Piñera no asistirá al Te Deum católico

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, no participará del Te Deum católico que se desarrolla cada 18 de septiembre en la catedral metropolitana.

El ex Mandatario aludió razones personales que no lo dejaban asistir: tiene que cuidar a sus nietos. "Mi mujer está en España y me dejó un encargo, me dejó a cargo de mis nueve nietos, así que en estas Fiestas Patrias voy a cumplir mis deberes de abuelo y voy a estar de vuelta el martes en la noche, para reintegrarme en plenitud en mi campaña", explicó.

De esta forma, ya son tres los candidatos que se restaron del evento: Eduardo Artés, Beatriz Sánchez y ahora Piñera.