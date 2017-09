Parlamentarias: uno de cada cinco candidatos al Senado no vota en la región por la que compite

09:28 El caso más emblemático es el de José Miguel Insulza que se inscribió en Copiapó, pero las negociaciones del PS derivaron al ex secretario general de la OEA a Arica y Parinacota.

El 19 de noviembre serán las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se renovarán la mitad de ambas cámaras y ya están todos los candidatos inscritos en los distritos que buscan representar. Sin embargo, y según publicó La Tercera , uno de cada cinco aspirantes al Senado no vota en la región por la que compite.

El caso más emblemático es el de José Miguel Insulza que se inscribió en Copiapó, pero las negociaciones del Partido Socialista (PS) derivaron al ex secretario general de la OEA a Arica y Parinacota. Así como el ex canciller hay 23 aspirantes a ser senador que no registra domicilio electoral en la circunscripción que busca representar.

Antiguamente la ley obligaba a los candidatos al Senado tener residencia en la región a la que postulaban, acreditable al menos dos años antes al día de la elección. Pero la reforma constitucional de 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, eliminó este requisito.