Guillier asistirá al Te Deum y criticó la ausencia de Piñera: “Otros solo quieren ir cuando aseguran una barra brava”

El candidato presidencial del PR, PS, PPD, PC, IC y MAS, Alejandro Guillier, confirmó su asistencia al Te Deum Ecuménico que se realizará mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago y criticó la ausencia de Sebastián Piñera al evento asegurando que “otros solo quieren ir cuando aseguran una barra brava”.

Guillier señaló que “iré al Te Deum a orar por Chile y su futuro. Otros solo quieren ir cuando aseguran una barra brava. El senador además agregó que “él (Piñera) fue al Te Deum evangélico y tenía todo montado para que lo aplaudieran, para que lo ovacionaran, para que incluso hicieran verdaderos agravios a la presidenta. Me imagino que no le resultó la fiesta en la Catedral, por eso no va”.

La celebración católica es una liturgia de acción de gracias que se realiza durante las Fiestas Patrias desde 1811 donde participan las máximas autoridades del país, encabezado por el Presidente de la República.