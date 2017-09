ME-O apuntó a Piñera por no asistir al Te Deum: "Si espera que lo aplaudan en todas partes, le costará moverse"

13:04 El candidato presidencial de Chile Vamos señaló que no asistiría porque debía "cumplir labores de abuelo".

Marco Enríquez-Ominami criticó duramente al candidato presidencial Sebastián Piñera por no asistir esta jornada al Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias realizado en la Catedral de Santiago.

Enríquez-Ominami, expresó que "si Piñera está esperando que lo aplaudan en todas partes, tengo la leve sospecha que le costará moverse. Ayer se fue de pifias en San Antonio y hoy no asistió a la ceremonia".

Asimismo, el progresista, añadió que "sabemos que es un hombre prófugo de la justicia y prófugo de la democracia".

Por su parte el candidato José Antonio Kast también tuvo unas palabras para Piñera: "Yo hubiese esperado que hubiese venido. Donde sea que esté con sus nietos, ojalá esté orando por Chile".

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, señaló el viernes en una actividad en el parque Padre Hurtado de La Reina, que no asistiría al Te Deum ya que "debía cumplir labores de abuelo".

"Mi mujer está en España y me dejó un encargo. Me dejó a cargo de mis nueve nietos, así que en estas Fiestas Patrias voy a cumplir mis deberes de abuelo y voy a estar de vuelta acá el martes en la noche para reintegrarme en plenitud a mi campaña. Cumplir los deberes de abuelo es mucho más difícil que los deberes de candidato", argumentó el ex Presidente.