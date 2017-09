Guillier aseguró que "hay que sacar los fiscales y los jueces" de La Araucanía

El candidato presidencial, Alejandro Guillier, se refirió a la violencia en La Araucanía, asegurando existen antecedentes de quiénes son los responsables, pero "nos hemos enredado torpemente más en formalidades, que en identificarlos".

"He conversado con las policías en terreno, afuera, con personal del sistema de persecución penal, y todos me dicen que la cantidad de personas que están involucrados en hechos violentos van entre 80 y 150 según las distintas estimaciones. Sabemos quiénes son (...) No es un tema masivo, no es un tema que se ha extendido, sino que esencialmente son grupos acotados y que sabemos quienes son", dijo a radio Agricultura

A su juicio, "dentro de las muchas cosas que hay que hacer es sacar los fiscales y sacar los jueces que operan allí y traer de otras regiones. Hacer juicios y procesos más rápidos, mas ágiles, con mas facultades y acotar esto. Los problemas son enredos de formalidades que no corresponden a la naturaleza de los crímenes, que por lo mismo son gravísimos. Estamos todos de acuerdo y por lo mismo no podemos tratarlos como un delincuente común".

Para el senador, "se necesita aprender un poquito de la experiencia de los españoles que tienen un sistema de persecución distinto frente al crimen organizado frente a lo que es el crimen común. Acá se persiguen casi como si fuera lo mismo".