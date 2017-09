ONU: Bachelet defendió agenda valórica y dijo que cambio climático remeció noción de desarrollo

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta Michelle Bachelet, destacó las medidas de la reforma educacional y la agenda pro transparencia. "Vemos una ciudadanía impaciente frente a instituciones, con su legitmidad cuestionada por la corrupción, la desigualdad", planteó.

"No puede haber bienestar perdurable donde unos grupos privilegiados pierden el vínculo con los más desfavorecidos" dijo la Presidenta al abordar las políticas en materia de educación impulsadas por su administración.

También Bachelet hizo hincapié en políticas de inclusión y medioambientales. "La noción de desarrollo que predominaba hasta ahora ha sido remecida por la implacable realidad del cambio climático", dijo la Presidenta en esa materia.

La Presidenta además anunció un proyecto de ley destinado a prohibir el uso de bolsas de plástico en ciudades costeras en un plazo de 12 meses.

La jefa de Estado, también destacó políticas en materia de derechos civiles, como la ley que despenaliza el aborto en tres causales o, el Acuerdo de Unión Civil (AUC).

En política internacional, la Presidenta abordó la situación de Venezuela, de la que dijo Chile está comprometido en la búsqueda de una solución pacífica y, dijo que existe "preocupación" por los ensayos con armas nucleares en alusion a la tensión internacional generada por los ejercicios realizados por Corea del Norte.

Además Bachelet destacó la participación de efectivos militares en las fuerzas de paz para la estabilización de Haití y de observadores nacionales en el proceso de paz en Colombia.

Previamente en una reunión asociada a su participación en la Asamblea General, denominada "Los océanos: una riqueza de oportunidades" Bachelet dijo que Chile apuesta al crecimiento económico con protección al medio ambiente.

"Nuestro compromiso con la prosperidad y el bienestar de nuestros ciudadanos no puede disociarse del crecimiento económico. Pero por lo mismo, debemos aceptar, de una vez por todas, que no es posible un crecimiento a largo plazo, ni tampoco un verdadero desarrollo, sin una política activa de protección del medio ambiente", dijo Bachelet.

Sobre el tema de los océanos en particular, la Presidenta dijo que "necesitamos seguir generando acciones concretas para contrarrestar las amenazas que plantea la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la acidificación de los océanos y la contaminación marina con plásticos", dijo la Presidenta.