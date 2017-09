Sánchez emplazó al Gobierno y al fiscal nacional a pronunciarse sobre la huelga de hambre de comuneros mapuche

08:38 "No puede ser que una persona que esté más de un año en prisión preventiva no pueda optar a una salida alternativa mientras espera cuándo es el juicio", dijo la candidata presidencial.

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió a la huelga de hambre de cuatro comuneros mapuche, imputados por el delito de incendio terrorista tras el ataque a un templo en Padre Las Casas, en 2016.

"No podemos iniciar una campaña sin poner una atención sobre lo que pasa en La Araucanía. Me pregunto si podemos quedarnos de brazos cruzados. Ellos no están diciendo que los dejen en libertad, ellos quieren un juicio justo, lo que aplica a la ley antiterrorista que se les aplicó", dijo a Tele13 Radio

La periodista comentó que "tengo reparos en catalogar de terrorista delitos que ocurren en Chile; la ley ha sido muy cuestionada por instituciones internacionales, es una ley muy antigua y muy amplia. En este caso tiene que revisarse, no puede ser que una persona que esté más de un año con prisión preventiva, no pueda optar a una salida alternativa mientras espera cuándo es el juicio. Creo que hoy el Ejecutivo y el fiscal nacional deben pronunciarse sobre el caso".

Sánchez sostuvo que "cuando llevas un año en prisión preventiva algo está pasando, hoy hay un nivel de violencia grande en La Araucanía. Esa violencia tiene que perseguirse y buscar a los culpables. Estamos haciendo las mismas cosas que no han dado resultado".