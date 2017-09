Rodrigo Hinzpeter dijo que Beatriz Sánchez no va a "En Buen Chileno" porque "no se siente preparada"

El ex ministro del Interior y Defensa y ex jefe de campaña de la primera postulación del ex presidente Sebastián Piñera a La Moneda, Rodrigo Hinzpeter, criticó en redes sociales la decisión de Beatriz Sánchez de no asistir al programa político "En Buen Chileno" de Canal 13.

La candidata presidencial del Frente Amplio dijo que su motivo para no concurrir al espacio, es porque uno de los panelistas es Sergio Melnick, quien fue ministro durante la dictadura militar.

Hinzpeter dijo que la periodista "no va al programa simplemente porque no se siente preparada", en respuesta a un comentario de Jorge Schaulsohn en Twitter.

"Si tuviera algo que decirle a SM (Sergio Melnick), qué mejor momento que ese", agregó el ex ministro del Interior.

BS no va al programa simplemente porque no se siente preparada. Si tuviera algo que decirle a SM qué mejor momento que ese. #quedigalaverdad — R. Hinzpeter (@rhinzpeterk) 21 de septiembre de 2017

Hinzpeter, además dijo que con su justificación, Sánchez "no advierte que de pasada descalifica a todos los periodistas que sí han ido o trabajado en programas con SM".

"Es una burrada sin nombre lo de BS (Beatriz Sánchez)" dijo el ex jefe de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera.