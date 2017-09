Guillier criticó a Piñera: "Es el pasado y representa lo peor de Chile"

El candidato presidencial oficialista Alejandro Guillier lanzó duras críticas en contra del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien según él representa "el pasado" y "lo peor de Chile".

En un banderazo realizado ante cerca de 2 mil adherentes en la Plaza Italia, el postulante PR-PS-PPD-PC-IC-MAS afirmó que el ex Mandatario "no sólo es más de lo mismo, sino que quiere seguir ganando más a costa de todos los chilenos. No más plata a las AFP, así que vaya vendiendo las acciones. No más plata a las Isapres, que violentan los derechos de las mujeres y las discriminan. Se acabó la discriminación a las mujeres”.

“También se va a acabar la discriminación en la educación, que para nosotros es un derecho y no una mercancía”, dijo Guillier, afirmando que con un eventual gobierno opositor se podrían terminar los beneficios sociales otorgados durante la actual administración.

“Díganle al señor Piñera que no va a poder echar atrás la gratuidad ni los avances de nadie. Chile no está para volver atrás. No va a ser gobernable un Presidente que pretende usurparle a los chilenos los pocos logros y beneficios que hoy día tienen”, aseguró el abanderado de centroizquierda.

“Por lo tanto se equivocó una vez más porque el pasado es él y además representa lo peor de Chile”, señaló el senador.

El banderazo en respaldo al candidato se realizó en otros puntos del país, y fue parte de las primeras actividades luego que comenzara el período oficial de campaña electoral.