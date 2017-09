Fouillioux y levantamiento de secreto de la Comisión Valech I: "Seremos estrictos con los que quieren privacidad"

08:46 "Respecto de aquellas víctimas que no tienen dificultad que se conozca, en buena hora, no hay dificultad. Creemos que ante la dicotomía está primero la protección de las personas", dijo el abogado y ex integrante de la comisión.