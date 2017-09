José Antonio Kast dijo que Piñera se ha derechizado gracias a él

09:45 Según el candidato, el ex Presidente ha recogido varias de sus propuestas. "Me parece muy bien que vaya tomando esa línea y no otra", afirmó.

"Sebastián Piñera se ha derechizado porque existo yo", dijo el candidato presidencial José Antonio Kast, aunque recalcó que tienen "claramente algunas diferencias".

"He logrado que Sebastián Piñera vaya asumiendo algunas líneas de acción más similares a las mías, lo que encuentro muy bueno. Lo que dicen en la opinión pública es que Piñera se ha derechizado, y eso es bastante evidente. ¿Por qué se ha derechizado? Porque existo yo, y eso es bueno para Chile", dijo a radio Cooperativa

El ex militante de la UDI sostuvo que el candidato de Chile Vamos "mantiene una postura más clara, por ejemplo, en el terrorismo en La Araucanía, en que va a terminar con el Transantiago, que no va a subir los impuestos; son todas cosas que yo planteo, y me parece muy bien que vaya tomando esa línea y no otra".

Si bien reconoció que hoy día ganar la elección es complejo, Kast sostuvo que "el objetivo es pasar a la segunda vuelta y cada vez lo veo más factible, porque a los candidatos de la Nueva Mayoría no les ha ido bien. Estoy compitiendo por dejar a la izquierda ideológica fuera de la papeleta presidencial".