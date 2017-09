Diputado Ward por plagio en informe de Exalmar: "La estupidez humana a veces no tiene límites"

Ayer la Cámara de Diputados decidió aplazar la votación sobre el informe de la comisión investigadora de Exalmar luego de que se detectara que contiene copy paste.Al respecto, el diputado de la UDI, Felipe Ward opinó que "esta comisión no tenía ningún fundamento, el día de la votación constatamos que habían párrafos mal citados, hay errores de forma y fondo, lo aprobaron y se mandaron este papelón. Ojalá no se corte el hilo por lo más delgado, este es un informe absurdo. Puede ser que hayan involucrados fondos públicos. La estupidez humana a veces no tiene límites".En conversación con radio Agricultura , Ward sostuvo que lo más probable es que "muchos parlamentarios no leyeron el informe".El parlamentario también abordó la investigación de Contraloría contra Codelco por supuestos contratos irregulares por $ 31 mil millones."Codelco pasó a ser un cajero automático de dirigentes de la izquierda. Hay corrupción como lo señala el contralor. La Contraloría analizó el 1% de los contratos (...) Este conflicto va a continuar, Codelco se va a seguir justificando (...)en Codelco hay plata, pero hay personas que se llevan la plata para la casa (...) han sido incapaces de reconocer que tienen un problema".