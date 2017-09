La UDI se quejó con Evópoli por parodia de Luis Larraín a Jaime Guzmán

La directiva de la UDI envió una carta a su par de Evópoli, esto luego que el candidato a diputado por el distrito 10, Luis Larraín, compartiera una foto donde realiza una parodia junto a un mural con la figura de Jaime Guzmán.

En el texto, que fue publicado por CNN Chile , los gremialistas afirmaron que Larraín "se expresa de manera ofensiva" a su líder, que fue asesinado en un atentado en 1991.

La UDI también llamó a que al interior de los partidos de Chile Vamos las diferencias se demuestren "con respeto", afirmando que el pacto "representa un proyecto político común, que actualmente tiene como objetivo elegir a Sebastián Piñera como futuro Presidente de la República".

"Nuestro adversario está en la izquierda y no en nuestra coalición. Por lo tanto, a casi dos meses de las elecciones, debemos trabajar unidos en pro de construir el país que merecemos", cerró la misiva firmada por la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, y el secretario general Pablo Terrazas.

Larraín, quien en un momento pensó ser candidato por Ciudadanos, tomó un ofrecimiento para ir como independiente por la lista de Evópoli, ya que la colectividad de Andrés Velasco no estaba constituida en la Región Metropolitana.

En calle Esperanza me encontré con esto. ¡Les juro que no lo ando buscando! ¿Qué me estará tratando de decir el destino? #LuchoXLaInclusionpic.twitter.com/rpSL5ALvYe