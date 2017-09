Beatriz Sánchez por Melnick: "Yo apunto a una persona que tiene responsabilidad política"

Beatriz Sánchez se refirió otra vez a su rechazo de ir a "En Buen Chileno” por Sergio Melnick y descartó pedir disculpas. Esta mañana, el exministro de Pinochet dijo que la decisión de la candidata del Frente Amplio "es profundamente antidemocrática" pues quiere imponer su visión moral sobre la del resto.

La periodista habló del tema cuando transmitían el programa en Canal 13. "Cuando apunto a Sergio Melnick, yo estoy hablando de una persona en específico, que tiene responsabilidad política”, dijo.

Según Cooperativa , la candidata agregó que hoy existen políticos en nuestro país que prefieren "mirar para el lado, que se hacen los lesos, que dicen: 'No toquemos eso, no abramos esa puerta (...) creo que hay que hacer cosas distintas, hay que abrir las puertas y hay que abrir los debates, no estoy en la política para mirar para el lado”.