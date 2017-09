Navarro por huelga de hambre mapuche: "Estamos en condiciones de ver una tragedia nacional"

08:58 El candidato presidencial dijo que "no existe la conciencia en el equipo político de la Presidenta ni en los partidos que la apoyan de la gravedad del tema. Esto no es un invento, es una situación real que amenaza al Gobierno".

El candidato presidencial, Alejandro Navarro, dijo que el Gobierno se equivoca si piensa que la huelga de hambre de los comuneros mapuche no es real, afirmando que la situación "es crítica".

"Estamos en condiciones de ver una tragedia nacional, no pueden perder la vida. Llevan un año en espera. Este es un problema que puede poner un sello negativo al término del Gobierno de Bachelet. No existe la conciencia en el equipo político de la Presidenta ni en los partidos que la apoyan de la gravedad del tema. Esto no es un invento, es una situación real que amenaza al Gobierno y sobre todo para instalarse como un tema internacional", dijo a radio Cooperativa

Navarro dijo que los huelguistas "están con tercianas, sangramiento de colon, no se han tomado las medidas. Ellos han perdido en promedio 23 kilos, ayer Benito pasó a huelga seca, y si esto se alarga puede ocurrir un incidente crítico". Y anunció que "vamos a hacer una denuncia, un llamamiento urgente a la Corte Internacional de DDHH".