Analista político y debate presidencial: "Falta la conexión emocional con los públicos"

09:42 Marco Moreno, de la Universidad Central, sostuvo que el rating de ayer no augura buena participación en las elecciones.

Ayer se realizó el primer debate presidencial organizado por la prensa escrita, el cual no fue bien evaluado por el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, quien estimó que los ocho candidatos no conectaron con la gente.

¿La prueba? el rating: "(El debate) no tuvo un buen resultado, el rating lo demuestra, 3% no fue un buen augurio de la participación. Esto requiere una revisión, ocho candidatos es muy complicado", dijo en T13 Radio

"La pregunta es que si quienes vieron el debate están convencidos y en el debate reafirmaron su posición o gente nueva que consideró los puntos que se plantearon. Lo que uno espera es la confrontación entre los candidatos y eso lo echamos de menos. Echamos de menos el intercambio de ideas. Creo que Marco Enríquez-Ominami tuvo varios punto a favor, confrontó a Sebastián Piñera, que se vio más", opinó.

Sobre el ex Presidente, el analista lo vio incómodo, mientras que al resto los notó hablándoles a sus nichos.

"Me extrañó Beatriz Sánchez, la noté muy de frases hechas, la noté como hablándole a su público y no buscando ampliar el espacio necesario, no sintonizó con los otros públicos. A Alejandro Guillier lo vi más sereno y tratando de hacer lo razonable que es declararse continuador del gobierno de Michelle Bachelet", manifestó.

A Carolina Goic la notó "sólida en los contenidos de sus planteamientos, pero hay un problema de conexión con los públicos, no conecta adecuadamente. Falta esa emoción que se requiere de un candidato".

"Siento que les falta la conexión emocional con los públicos. Hay una brecha entre los discursos marcados por el racionalismo versus lo que quieren los ciudadanos. Los candidatos debieran aprovechar mejor esta instancia", sostuvo.