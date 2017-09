Jefe de comunicaciones de Piñera: “Kast tiene un discurso ficticio de que él puede pasar a segunda vuelta”

El jefe de comunicaciones de Sebastián Piñera, Gonzalo Cordero, calificó de “discurso ficticio” el anhelo del candidato independiente José Antonio Kast de llegar a segunda vuelta con el abanderado de Chile Vamos y dejar fuera a la izquierda de la disputa por La Moneda. “Él (Kast) parte de un supuesto que no responde a un principio de realidad”, dijo.

Cordero, en conversación con La Tercera , señaló que “creo que José Antonio es un gran político, un tipo muy talentoso, muy honesto, pero creo que su candidatura adolece en este momento de algo que hoy es crucial en la política: él parte de un supuesto que no responde a un principio de realidad. Kast tiene un discurso que es ficticio de que él y Piñera pueden pasar a segunda vuelta. Es evidente que eso no es así, no tiene asidero en la realidad y no hay nadie en Chile que tenga un dato que siquiera lejanamente respalde eso”.

Consultado sobre porqué creía que el diputado tiene esa estrategia, aseguró que “si hago un análisis en el sentido lógico, me hace sentido que los electores que quieren un cambio van a votar por la opción real y no por una que no tiene ninguna realidad. Kast tiene un liderazgo, un proyecto que es legítimo que se pueda proyectar hacia el futuro, pero el día de la elección cada voto que saque Kast será aplaudido por la izquierda, porque mejora las posibilidades del candidato de izquierda que pase a segunda vuelta”.