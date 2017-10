Comando de Piñera le respondió a Narváez: "No siga confundiendo a la opinión pública"

19:00 Ministra dijo que las críticas del candidato de Chile Vamos por el caso de los mapuche en huelga de hambre eran "desconcentrantes" porque no se condicen con lo que hizo en 2010. Andrés Chadwick explicó que esa situación fue diferente a la de hoy y que su administración no cedió en las otras cuatro huelgas que le sucedieron.

El jefe político de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera , Andrés Chadwick, le respondió esta tarde a la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez , luego de que ella calificara como "desconcertantes" las críticas de la carta presidencial de Chile Vamos contra el Ejecutivo tras tomar la decisión de quitar el carácter de terrorista a los delitos que le imputan a cuatro comuneros mapuche acusados de quemar una iglesia evangélica con personas dentro.La decisión la tomó el gobierno porque tres de los cuatro imputados completaron 116 días en huelga de hambre pidiendo recalificar su delito. La recalificación fue leída como "debilidad" y un "grave error" por parte de Piñera y Narváez le recordó que en 2010 también negoció con comuneros en ayuno, lo cual fue explicado por Chadwick, quien afirmó que se trató de un caso distinto y que tras él, la administración de Piñera no negoció en las otras cuatro huelgas de hambre que enfrentó.“La verdad es que no se entienden (las críticas). Son increíbles, porque él no se hace cargo de lo que ocurrió en su propio gobierno, cuando tuvo que actuar de manera muy similar (...) la única manera que uno podría explicarse estos dichos tan desconcertantes es que los esté usando para conseguir votos", dijo esta mañana Narváez, a lo que Chadwick respondió que "la única sorpresa es un gobierno con total debilidad y contradicción para enfrentar el terrorismo. Un ministro del Interior que considera una 'causa justa' una huelga de hambre de los autores de actos terroristas para presionar al gobierno por su libertad, olvidando por completo a las víctimas del terrorismo y al fatal precedente de un gobierno al aceptar presiones ilegítimas. La causa justa es la de las víctimas"."Le pedimos al Gobierno que no siga confundiendo a la opinión pública. Han sido siempre débiles frente al terrorismo, al punto de negarse originalmente a aplicar las legislación antiterrorista por razones ideológicas", manifestó Chadwick en referencia a los dichos de Michelle Bachelet en 2013 , cuando en campaña, dijo que "fue un error" haber usado esa norma y que no la volvería a aplicar.Respecto al caso de 2010, Chadwick explicó que "en el gobierno de Piñera se modificó dicha ley para adecuarla a las exigencias de los Tratados Internacionales y, una vez aprobadas, unánimemente por el Congreso, en razón de dichas modificaciones se recalificaron querellas para adecuarlas a la nueva ley. Posteriormente el gobierno del Presidente Piñera enfrentó cuatro huelgas de hambre, sin jamás ceder a ninguna de las presiones de los huelguistas. Cómo les dijo un familiar de los actuales huelguistas: 'Les doblamos la mano al gobierno'".