UDI pasó al Tribunal Supremo a Loreto Letelier por sus dichos del Caso Quemados

La UDI decidió pasar al tribunal supremo del partido a la candidata a diputada Loreto Letelier , luego de que dijera que las víctimas del Caso Quemados , a los que calificó como "terroristas"; se habían "quemado a sí mismos" con bombas molotov que habían portado.

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, dijo "las declaraciones de ella fueron abolutamente desafortunadas" y que la candidata explicó en el partido que lo que quiso decir es que los involucrados fueron condenados no por prenderles fuego a las víctimas, sino por no extenderles ayuda. "Por lo menos a mí, la forma en que se está expresando genera mucho ruido y creo que no le hace bien al sector. Los puntos de vista tienen que ser planteados con prudencia y con respeto las víctimas", dijo tras el comité político de Chile Vamos.

"Estamos conformes con la acción inmediata de la UDI de enviarla al tribunal partidario ye speramos que este tipo de situaciones nunca más vuelvan a ocurrir", dijo Alejandra Bravo, del PRI, tras el comité, donde afirmó que el rostro de Carmen Gloria Quintana es el "rostro más duro de la dictadura y eso ella tiene que saberlo".

Hay que recordar que de ser una desconocida,la aspirante a la Cámara por Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia saltó a la palestra tras comentar que la educación pública y de calidad ya existe "y es una realidad. Hoy toda la información del mundo está en la internet"; y luego al asegurar que la ley que despenaliza el aborto en tres causales favorecerá a la industria cosmética.Durante las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio, también causó polémica al fotografiar y difundir por redes sociales su voto