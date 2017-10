Ministro del Interior y eventual acusación constitucional: "No sé que fundamentos pueda tener"

El ministro del Interior, Mario Fernández, se refirió a una probable acusación constitucional en su contra, luego de que el gobierno decidió solicitar la recalificación del delito contra los comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre quienes fueron acusados por Ley Antiterrorista por la quema de una iglesia evangélica en La Araucanía.

Según consigna Emol, Fernández sostuvo que no hay fundamentos para ejecutar dicha medida en su contra y que "la acusacion constitucional es un mecanismo demasiado serio para ventilar sus contenidos, sus proyecciones, a partir de anuncios que no se han materializado".

"No sé qué fundamentos puede tener una acusación en verdad" dijo el ministro del Interior, quien además sostuvo que "no hemos retirado ninguna querella, no sé de dónde ha salido eso de retirar querella, se trata de volver a calificar el delito".

El ministro Fernández dijo además que la medida adoptada por e gobierno "en nada afecta a la querella, ni afecta además el hecho mismo de estar investigando un delito grave".

"Sería como mucho que tuviera que ver con la campaña" respondió el titular de Interior cuando fue consultado por un eventual interés electoral en la presunta acusación.