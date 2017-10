Ministro de Hacienda: "Quisiera evitar que la discusión del presupuesto se politice con las elecciones"

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, abordó en conversación con Tele13 Radio la elaboración del proyecto de la Ley de Presupuesto, que aumenta en 3,9% el gasto público para el próximo año.

"Quisiera evitar que la discusión del presupuesto se politice con las elecciones, el ex presidente (Piñera) sabe que las proyecciones son estimaciones y que cualquier administración tiene la posibilidad de ejecutar o subejecutar el presupuesto si considerara que es menester avanzar en reducir el déficit", dijo Eyzaguirre.

El jefe de las finanzas públicas, además, sostuvo que "la economía viene en una fase de recuperación, creemos que es un presupuesto que avanza en la consolidación fiscal, pero otros pueden tener otras opiniones".

Eyzaguirre además se refirió a la holgura presupuestaria de US$ 465 millones que establece la iniciativa para el próximo gobierno. "Lo que estamos haciendo es un espejo de lo que Piñera hizo en la transición al gobierno de Bachelet, hay una partida de reasignación que es proporcional a lo que dejó, es tan generoso como otros presidentes consideraron que era lo correcto en el pasado", dijo.

El ministro de Hacienda también se refirió a la reacción del candidato del oficialismo, Alejandro Guillier, respecto del presupuesto, quien se mostró sorprendido por el aumento del gasto público que plantea el proyecto.

"Ocurrió que distintos analistas habían estado evaluando una cifra de 3% y ese 3,9% sorprendió. No me pude comunicar con Guillier, si le hubiera dado la explicación, no se hubiera sorprendido".