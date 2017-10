Subsecretario del Interior subrogante: "Sé exactamente lo que tengo que hacer"

El subsecretario subrogante del Interior, Mario Ossandón Cañas, se refirió al rol que tomará luego que el titular en el cargo, Mahmud Aleuy, se tomó su feriado legal en medio de la incertidumbre por su continuidad en La Moneda.

En declaraciones consignadas por Emol , Ossandón, quien actualmente es jefe de la División de Gobierno Interior, afirmó que tiene conocimiento del cargo y que seguirá los lineamientos de Aleuy en casos como el conflicto en La Araucanía.

"Sé exactamente lo que tengo que hacer, llevo muchos años trabajando con Aleuy y en estos tres años y medio, yo he sido el que ha llevado el gobierno interior. Usted entenderá que no necesito instrucciones. Yo lo he subrogado muchas veces", expresó.

El subsecretario del Interior se molestó con la forma en que el Ejecutivo resolvió la huelga de hambre de cuatro comuneros mapuche, los que están imputados por la quema de iglesias.