Guillier evitó calificar de "terroristas" los hechos de La Araucanía: "Estigmatiza injustamente a todo el pueblo mapuche"

El candidato presidencial del oficialismo, Alejandro Guillier, evitó calificar de "terroristas" todos los hechos de violencia ocurridos en el conflicto de la Región de La Araucanía, afirmando que la solución pasa por una acción "política" y por "aislar a los grupos violentos".

Durante su paso por el programa "En buen chileno" de Canal 13, el senador afirmó que "si nosotros somos capaces de enfrentar el tema mapuche con una solución política, lo primero que se hace es aislar a los grupos violentos", agregando que "calificar de terroristas los hechos de La Araucanía estigmatiza injustamente a todo el pueblo mapuche".

"Hay dos problemas que hay que congeniar, el Estado no puede tolerar actos de violencia, pero los procesos judiciales no pueden tener detenido a una persona un año y medio sin ponerle cargos", añadió el abanderado.

Guillier agregó que "tenemos serios problemas en La Araucanía, ahí la situación requiere de una política de renovación, corresponde un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Es necesario reconocimiento constitucional de los pueblos, tener un nuevo trato y reparar sus bienes".

El candidato también agregó que "lo que he notado recorriendo el país y no solo en La Araucanía, en la zona norte, gente que me ha dicho ‘yo soy mapuche, y esto que están haciendo con mis hermanos usted no lo puede permitir’. Se está produciendo una adhesión con el movimiento mapuche muy importante. Si no atajamos este problema luego y lo resolvemos se va a derivar en un tema mucho más complejo".