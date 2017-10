Vocera de gobierno rechazó críticas de Guillier a Aleuy por La Araucanía

La ministra vocera Paula Narváez reiteró en una rueda de prensa que el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy se encuentra haciendo uso de sus días de feriado legal y sostuvo que al término de período, el que fijo en aproximadamente 18 días hábiles, se reincorporará a sus funciones.

Ello luego de que ayer Aleuy se reunió con la presidenta Bachelet, en medio de rumores de su renuncia por la decisión de gobierno de solicitar la recalificación del delito en la acción legal contra los comuneros mapuche que estaban en huelga de hambre.

Esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet negó que Aleuy hubiese renunciado y, dio a conocer que el subsecretario se encuentra en un período de vacaciones.

“El hecho concreto es que el subsecretario está haciendo uso de su feriado legal. No nos haremos cargo de trascendidos“, dijo Narváez consultada sobre una eventual renuncia de Aleuy.

La ministra Secretaria General de Gobierno, dijo además que “no hay contradicción” en el gobierno respecto de si hay o no terrorismo en La Araucanía. “Hemos señalado que hay acciones que entendemos de carácter terrorista y cuando así ha sido, nos hemos querellado en función de aquello. Lo que no nos parece atendible es que en Chile haya terrorismo generalizado, eso no es verdad”.

“No podemos generalizar, ni en La Araucanía ni en el territorio nacional. Es injusto respecto de La Araucanía y de las comunidades mapuche, porque no refleja la realidad y la dinámica de esas comunidades”, dijo Narváez.

La vocera, además, respondió a los dichos del candidato oficialista, Alejandro Guillier, quien sostuvo que Aleuy se había “equivocado” al enfrentar el conflicto en La Araucanía y que por eso “le mandaron la carta de vacaciones”.

“No compartimos esas críticas. Las políticas, y decisiones, las líneas de trabajo que se llevan adelante reflejan la opinión del gobierno en su conjunto. No compartimos las opiniones”, dijo Narváez.