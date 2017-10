Gobierno rechazó aspiraciones independentistas de Rapa Nui

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, sostuvo que la isla va camino a una situación similar a Cataluñ a "si Chile y sus gobiernos no toman en serio la petición de los rapa nui de hace décadas, de sentarse a conversar en igualdad de condiciones y no en imposición como siempre lo han hecho a través de comisiones con agentes del Estado"; palabras que fueron rechazadas por la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez.

"No compartimos esos dichos", dijo agregando que el gobierno se ha caracterizado por mantener un "diálogo sostenido" con los Rapa Nui y que ello ha resultado en el reconocimiento de sus sitios ancestrales y a la protección del océano que la circunda.

"Ha sido este gobierno el que más diálogo ha mantenido con esa comunida. No compartimos sus dichos (...) este es un país democrático, existen instancias internacionales, pero como gobierno no creemos que haya espacio para ello", dijo sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana o Internacional si es que no se avanzan en un diálogo que se haga cargo de los años en que Chile no ha cumplido con el Acuerdo de Voluntades suscrito en 1888.