Guillier descartó violencia en la campaña: “Se puso a tono en el lenguaje, pero hay tranquilidad”

El candidato del oficialismo y senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, descartó que la campaña esté adquiriendo un tono violento y dijo que “en las calles hay tranquilidad”, luego de los diversos enfrentamientos entre candidatos.

En efecto, el propio Guillier tuvo un roce con el líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, a propósito de una intervención de la esposa de este último, Karen Doggenweiller, quien calificó como “machista” al senador por Antofagasta, después de que cuestionó el origen del dinero de la vivienda en que reside ME-O.

Sobre la campaña, Guillier dijo que “se está poniendo en tono en el lenguaje, pero en las calles hay tranquilidad” y planteó que “yo no he agredido a nadie, ni me he sentido agredido”.

“En algún foro alguien se sobrecalentó, eso pasa, pero el país está en tranquilidad esperando, nadie está asustado”, dijo el candidato presidencial.

Sobre los dichos del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, quien vaticinó un desplome del mercado si no gana Sebastián Piñera, dijo que “cuando ganó el no, como dijo Beatriz Sánchez, se desplomó y despiés el gobierno de Aylwin fue el de mayor crecimiento en la historia democrática”.

“Son prejuicios de grupos que tienen sus propios miedos, pero no tienen ningún fundamento”, dijo Guillier.

El senador, además descartó la acusación del diputado y candidato presidencial, José Antonio Kast, quien pretendía denunciar a la CUT por la Ley Antidiscriminación, por no haber sido invitado al foro de candidatos organizado por la multisindical.

“Es una desproporción en la comparación”, dijo el parlamentario y carta presidencial del oficialismo.