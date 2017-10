Presidente del PC por vacaciones de Aleuy: "No puedo no creerle a la Presidenta"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la situación del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quien está de vacaciones en medio de su molestia por la recalificación de la querella por Ley Antiterrorista contra los comuneros mapuche que mantenían una huelga de hambre.

La Presidenta Michelle Bachelet dijo que Aleuy había solicitado sus días de feriado legal justificando que no había descansado por los incendios forestales del verano, pero según el diario Pulso, ya habría tenido vacaciones tras la emergencia.

"No estoy pendiente de la vida de Aleuy, si se ha tomado vacaciones o no. Si se las tomó es porque las necesita. Yo conversé con él antes que se fuera a Buenos Aires y él me dio una infidencia que estaba muy cansado, él me hizo ese comentario por lo que me parece razonable que haya pedido sus vacaciones ante un momento de tensión. No puedo no creerle a la Presidenta", dijo el timonel comunista a Tele13 Radio

El dirigente dijo que el candidato de Chile Vamos "no sé con qué razón habla", ya que "no fue (el ministro) Barraza quien le quitó el carácter de terrorista al hecho, fue el ministerio del Interior, Barraza habló después".

"Ese mismo día se había hablado con los ministros involucrados y se había aclarado la situación. Salí convencido que los ministros se habían puesto de acuerdo", puntualizó.