Cecilia Morel: "Las piñericosas son casi patrimonio de Chile"

11:32 La ex Primera Dama contó que se ríe cuando Sebastián Piñera se equivoca con una palabra y que cree que los chilenos se han transformado en críticos de todo, pero que no dejan expresada su opinión en el voto.

El "marepoto" y el "tusunami", fueron algunos de los lapsus que tuvo Sebastián Piñera durante su mandato y que popularmente se conocieron como las " piñericosas ". ¿Qué opina su mujer sobre ellos?: "Las piñericosas son casi patrimonio de Chile", opinó.

, comentó Morel en radio Universo

Allí confesó que cuando Piñera se equivoca hablando, le da risa porque lo encuentra divertido, pero que le ha llamado la atención cuando ha lanzado bromas " de tono sexual o machista . Nunca me han gustado ni en privado ni en público". Sobre la broma que hizo sobre la sobriedad de un desayuno y la comida que dan en el Sename , dijo que "no la encontré tan atroz, era decir 'oiga, esta es la realidad',más que decir que se equivocó, no era lo más oportuno para ese minuto (...)".

Eso sí, la ex Primera Dama dijo notar que en este momento la sociedad chilena tiene "una sensibilidad extrema para criticar" y que mientras la mitad de las personas dice "hagan 'A' y la otra mitad dice 'no hagan A' (...) y en la mesa somos todos expertos, pero llegado el momento de participar cuando nos corresponde, con el voto, no lo hacemos (...) hago un llamado a que, que es el hecho concreto de cómo influir en el país".

Morel también abordó las Primarias de Chile Vamos. “A mí me dolía más (Ossandón)… cuando se pone en dudas la honra de las personas hay que ser muy delicado. Tú ves que todos los juicios, todas las acusaciones, no hay ninguna que se mantenga en pie. Incluso sacan cosas de hace 40 o 30 años atrás sin ninguna información, porque podrían leer los fallos unánimes de la Corte Suprema”.

Sobre los cuestionamientos al ex Mandatario, dijo que “la justicia no ha demostrado hasta el momento ninguna responsabilidad” y sobre el rol de sus nietos en el patrimonio de la familia, aseguró: “”.

En temas de contingencia, Morel se cuadró con el rechazó de su marido a la despenalización del aborto en tres causales: "porque creo que nada que promueva el aborto va a ayudar a que este país sea más pacífico o mejor”.

Consultada sobre la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, señaló estar “en revisión. He tenido cuestionamientos porque uno viene de una formación más antigua (...) Fui educada con una concepción de la especie humana sexuada complementaria entre hombre y mujer… Yo entiendo la homosexualidad, tengo íntimos amigos homosexuales, no tengo ningún rechazo, los acojo, y comprendo lo que han sufrido, sobre todo las generaciones mayores, y tienen derecho de participar en todo.".