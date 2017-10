Jaime Orpis: "Esta no es justicia, es linchamiento"

A dos semanas que el desaforado senador Jaime Orpis sea reformalizado por el Ministerio Púbico en el marco del caso Corpesa, el parlamentario rompió el silencio y acusó prácticamente una persecución por parte de la justicia.

El exmilitante UDI formalizado por fraude al fisco, cohecho y delito tributario, dijo que la Fiscalía le ha denegado su derechos a defensa y sostuvo que la ampliación de su desafuero

En la próxima audiencia la fiscal Ximena Chong pedirá la máxima medida cautelar nuevamente para que sea enviado al Anexo Capitán Yáber.

"Es arbitrario que pidan prisión preventiva. Es por eso que nos hemos visto obligados a presentar la cautela de garantía, porque de manera arbitraria e injustificada se me ha negado el derecho a defensa, lo que atenta en contra del principio de la igualdad ante la ley y del debido proceso", aclaró.

En entrevista con El Mercurio , Orpis indicó que el Ministerio Público tiene una teoría y rechaza todas las diligencias que puedan rebatirla: "

Orpis aclaró en su entrevista que en los últimosfrente a hechos que están ocurriendo, como es el proceso de reformalización o eventualmente una modificación de medidas cautelares", sostuvo.

El desaforado senador dijo que él asumió su responsabilidad en el financiamiento irregular de la política y pidió disculpas públicamente. A ello se suma que hace más de un año restituyó la totalidad de los dineros. "No he aceptado ni voy a aceptar nunca el cohecho, porque no lo cometí ni me he enriquecido", precisó.