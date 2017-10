Comando de Piñera por críticas de Bachelet: "Las afirmaciones de la Presidenta no tienen ningún sustento"

09:02 La Mandataria aseguró que en su gobierno ha hecho "mucho más" que el actual candidato de Chile Vamos. "Los resultados contradicen a la Presidenta, el país es menos desigual que hace 15 años atrás, pero no en cifras recientes", dijo el coordinador programático, Gonzalo Blumel.

El coordinador programático del comando de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, abordó las críticas de la Presidenta Michelle Bachelet, quien afirmó que "hemos hecho mucho más que Piñera en cada una de las áreas".

El Gobierno envió además una minuta interna para defender el legado de la Mandataria, y lo propio hicieron desde el comando del candidato de Chile Vamos, donde se expresaba la superioridad de su mandato respecto al último periodo de Bachelet.

"Ayuda un poco para que la gente pueda contrastar para las elecciones qué es lo que se está eligiendo porque para tomar una decisión informada se debe plantear un contraste. Las afirmaciones de la Presidenta no tienen ningún sustento", dijo a Tele13 Radio

Blumel sostuvo que "los resultados contradicen a la Presidenta, el país es menos desigual que hace 15 años atrás, pero no en cifras recientes".

Consultado respecto a si Bachelet gobierna pensando sólo en su legado, el coordinador comentó: "De repente tiene tentaciones un poco mesiánicas".

"Cuando dices mi legado no son los resultados, mi legado es que corrí la barrera de lo posible (...) corrieron la barrera de lo posible en cuanto a no hacerse cargo de sus compromisos y postergar para un futuro que no sabemos cuándo van a llegar esos beneficios", expresó.

Blumel sostuvo que "es caricatura" decir que sacar las reformas van a aumentar la desigualdad.

"La gran diferencia entre el Gobierno de la Nueva Mayoría y Chile Vamos es que nosotros planteamos combatir la desigualdad, pero que vaya de la mano con otros objetivos y valores", dijo.

"Vamos a corregir la reforma tributaria y vamos a mantener la recaudación fiscal, vamos a cambiar la forma de cómo se administra el sistema tributario, vamos a mantener la recaudación vigente, plantear", dijo.

Y añadió: "En gratuidad hemos dicho que nadie va a perder la gratuidad. Vamos a perfeccionar reformas que tengan fallas evidentes. Acceder al 60% de gratuidad se presenta confuso".