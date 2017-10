Camilo Escalona por investigación en San Ramón: "¡Fuera los narcos de la política!"

El candidato a senador por la región de Aysén, Camilo Escalona, se refirió a la investigación sobre supuestos vínculos entre el entorno del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera y narcotraficantes.

El edil solicitó la suspensión de su militancia en el Partido Socialista, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo.

"Toda aquella persona o figura que sea afectada por una investigación tiene que ser excluida de los cargos de responsabilidad política. Ninguna persona afectada por una situación de vínculos con el narcotráfico puede ejercer cargos de dirección política", dijo a radio Cooperativa

El ex presidente del PS sostuvo que "los partidos políticos no tienen unidades de investigación, ahí se sobrepasaría una barrera. A los partidos no les corresponde llevar a cabo investigaciones porque se desataría una casa de brujas. Corresponde que las instituciones investiguen y una vez que se resuelve los partidos deben actuar con máxima severidad. Esas personas deben ser excluidas de los partidos. ¡Fuera a los narcos de la política!".

Escalona manifestó que "naturalmente las investigaciones judiciales tienen que ir al fondo y esclarecer las responsabilidades individuales, porque no se puede juzgar al voleo a grupos de personas".