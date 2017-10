Boric y apoyo a Guillier en segunda vuelta: "La unidad sólo por un adversario común no me hace sentido"

El diputado Gabriel Boric se refirió a la opción de realizar un plebiscito en el Frente Amplio para definir qué hacer en caso que Beatriz Sánchez no pase a segunda vuelta, y a un eventual apoyo a Alejandro Guillier.

El parlamentario enfatizó que es necesaria una discusión "político programática" para llegar a un acuerdo con la Nueva Mayoría con miras al balotaje.

"La unidad sólo por tener un adversario común no me hace sentido, salvo que el enemigo en común sea Hitler, pero en este caso me parece que eso no basta para poder tener una política coherente", dijo a radio Cooperativa

"Además el ejemplo de la Nueva Mayoría demuestra que el poder en sí mismo deforma las convicciones. Creo que el nivel de descomposición que se ha dado en la política chilena tiene mucho que ver con la falta de proyectos, con la falta de coherencia, falta de cohesión", agregó.

El parlamentario del Movimiento Autonomista dijo que "evidentemente no quiero que gobierne Sebastián Piñera, sería un retroceso en términos de dignidad de las mujeres, en términos del respeto a las minorías, del respeto a la inmigración y, por lo tanto, no quiero eso, pero me parece que la discusión es más profunda".

Para Boric, "ha habido diferencias sustantivas con la Nueva Mayoría en varios temas, en educación pública, en la reforma tributaria, incluso en lo que ha sido la política de vivienda, entonces me parece que hay que tener una discusión política programática que además tenga que ver con la proyección del Frente Amplio".

En ese sentido, expresó que "subordinarnos a ser el vagón de cola de la Nueva Mayoría durante lo que viene y permitir su composición por arriba no basta, y lo que nos da la impresión además es que la candidatura de Guillier está haciendo en estos momentos es apelar al votante del Frente Amplio".