Kast defendió la tenencia de armas y advirtió a los delincuentes: "Si se meten a mi casa, voy a disparar"

El candidato presidencial José Antonio Kast defendió la tenencia de armas y aseguró que usaría la suya en caso que entraran a robar a su casa.

"Si entra un delincuente y yo tengo un revólver, a robar, a matar o violar a mis hijas, le voy a disparar. Sé usar mi arma (...) Es un desincentivo para que los delincuentes sigan operando a libre descampado", dijo en el ciclo radial SiYoFueraPresidente

El ex militante de la UDI afirmó que no dudaría en disparar si el ladrón fuera menor de edad. "¿Cómo distinguir cuando entra un encapuchado, si ese menor de edad va a violar a mi hija, qué haría? Entra armado o con un cuchillo y uno ve que pone el cuchillo contra mi señora, y tú tienes el revólver, ¿lo usas o no? La van a violar igual (...) Cuando entra a mi casa alguien a las 2 de la mañana, perdónenme, le disparo", advirtió.

Para el abanderado independiente, "hay que reformar la ley para darle facilidades a la persona que tiene un arma, para poder entrenarse y usarla, y si alguien quiere comprar una, que alguien le ayude a entender cómo funciona".