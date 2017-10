Piñera por congelamiento de subvención a gratuidad: "Es un duro e injusto golpe a los niños de clase media"

18:15 El candidato presidencial de Chile Vamos agregó que el argumento del Gobierno de no tener recursos no es válido. "Este Gobierno normalmente no tiene ni compromiso ni recursos para lo más importante, entre ellos la calidad de la educación", dijo.