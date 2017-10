Piñera dijo que argumento de Guillier para fase final de campaña es “torpe y poco creíble”

09:42 Minuta del comando del senador por Antofagasta, plantea como una idea fuerza, sostener que el ex Presidente es un “riesgo para el país”.

El candidato de Chile Vamos y ex presidente, Sebastián Piñera, se refirió, en entrevista con radio Universo, a la minuta elaborada en el comando de Alejandro Guillier para la fase final de la campaña y, donde una de las ideas fuerza, apunta a señalar que Piñera “es un riesgo para el país”.

“Es un argumento torpe y poco creíble. Esta elección no está ganada y no voy a caer en triunfalismos anticipados ni en soberbia. Creo que los que quieren un cambio tienen dos posibilidades: o seguir el camino equivocado de la Nueva Mayoría o el de corregir los errores”. dijo Piñera, quien además calificó como una “bajeza” la minuta. “Revivir una campaña del terror me parece poco noble” dijo.

En la charla radial, Piñera también abordó los plantamientos del diputado y candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, quien ha destacado la tenencia de armas como un método de seguridad y prevención ante la delincuencia.

“Pretender que cada uno se defiende por sí solo es poco civilizado. El gobierno debe asegurar la paz de los ciudadanos chilenos. En eso el gobierno está fallando”, dijo el ex Mandatario.

Piñera, además, dijo que “no creo en la ley de la selva, es el Estado el que debe resguardar la seguridad y tranquilidad de los hogares y las familias chilenas”.