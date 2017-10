"Las verdades duelen"; le dijo presidente del PR a Piñera por la minuta de Guillier 15:00 Documento del comando llamaba a difundir la idea de que el candidato que Chile Vamos representa un "riesgo para el país". Ex presidente dijo que está lleno de "falsedades, amargura y bajezas".

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, comentó que la minuta de la última fase de campaña de Alejandro Guillier que fue dada a conocer hoy, no debería ofender a Sebastián Piñera, pues "sin duda que las verdades duelen".



El documento pide a los adherentes difundir la idea de que Piñera es un "riesgo para el país", que será el "Presidente de pocos", que terminará con la gratuitad y que está a favor de las AFP. Al respecto, el ex Presidente dijo que la minuta está llena de "falsedades, amargura y bajezas".



Ante ello, Velasco salió a defenderla y a decir que "Piñera ha sobredimensionado el hecho que haya una minuta que coloque énfasis, que marque posición en temas valóricos, educacionales y económicos " y que la candidatura de Alejandro Guillier representa "fielmente la centro izquierda con una mejor gestión en lo que son las reformas, co nun acento en el crecimiento económico y políticas de inclusión social, pero también profundizar en las libertades de las personas. Eso no es un demérito, lo obvio no tiene por qué ofender a nadie. Lo que hay es marcar posición, poner en valor las ideas y que sean los ciudadanos los que elijan".



