Comando de Guillier aseguró que minuta "no alimenta ninguna campaña del terror"

El coordinador general del comando de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, se refirió a la minuta interna donde se instruía resaltar que el ex Presidente y actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera "es un peligro" y que gobierna solo "para los más ricos".

"Este es un documento de uso interno que se filtró, es una minuta que se elaboró para reforzar ciertos mensajes en la última etapa de la campaña. No alimenta ninguna campaña del terror, ahí hay información de uso de parte de los equipos que están desplegados en los territorios y de los voceros", dijo a Tele13 Radio

Correa sostuvo que "la minuta dice que Piñera tiene una opinión distinta al tema de la educación superior. Piñera ha dicho que no va a seguir avanzando en gratuidad, hay una situación que no es menor, nosotros hemos manifestado nuestro compromiso por avanzar. Piñera dice que no va avanzar, que tiene una opinión distinta en un tema tan sensible como es la educación, respecto del cual nosotros sí tenemos una opinión".

El coordinador manifestó que "cómo puede alguien que sigue vinculado a situaciones dudosas con sus empresas pretender que se va a acabar el abuso hacia los chilenos, cuando los chilenos quieren que haya transparencia en cuanto a la política y el uso de dineros".

Correa también se refirió al crédito que BancoEstado aprobó para la campaña presidencial de Guillier, de poco más de $1.000 millones.

"Es un tema que nos tiene más tranquilos en cuanto a poder cubrir aquellos aspectos mínimos que una campaña debe tener (...) Este crédito viene a complementar una buena campaña", dijo.