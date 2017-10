Carolina Goic enfatizó que la DC "no va a apoyar a Piñera" en segunda vuelta

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, enfatizó que el partido no apoyará a Sebastián Piñera en una eventual segunda vuelta.

"Queremos que la cohesión no sea en torno a un nombre, cualquiera de los tres podemos pasar a segunda vuelta. Nosotros estamos en el espacio político de la centro izquierda, la DC no va a apoyar a Piñera", dijo a radio Universo.

Goic manifestó que "nos levantamos como alternativa para asumir el derrotismo de algunos. Chile necesita otro tipo de liderazgos".

"Mostremos las diferencia en el crecimiento o pongámonos de acuerdo dónde podemos ponernos de acuerdo. Nosotros estamos compitiendo para liderar, fue una decisión audaz, valiente y es para ser Presidenta, para eso estoy trabajando. He visto desplegada a gente del partido e independientes que se han ido sumando", destacó.

La parlamentaria también se refirió a la postura de José Antonio Kast, que defendió la tenencia de armas y aseguró que si un delincuente entra a su casa, él dispararía.

"Me preocupa el nivel del debate. La delincuencia debemos abordarlas sin complejos. Tengo diferencias con la izquierda en este tema, necesitamos dar a las policías más atribuciones para ver este tema. Si entran a mi casa diría llévese lo que quiera. No tengo armas y no creo que ese sea el camino", dijo.

Sobre la investigación en la Municipalidad de San Ramón por presuntos vínculos con el narcotráfico, la candidata manifestó que "es una situación muy grave".

"Creo que no deberían llevar a reelección al alcalde. Uno tiene que dar señales concretas, esto no pueden ser solo discurso, aunque se pierdan votos. Creo que hay una olla que hay que destapar; nuestra actitud es dar señales contundentes que hay situaciones inaceptables", puntualizó.