ME-O propuso no dar beneficios carcelarios a narcos y aumentar número de carabineros

El candidato presidencial progresista, Marco Enríquez Ominami, presentó hoy un manifiesto con seis medidas en materia de seguridad.

En ellas planteó que debe haber cárceles especiales para narcotraficantes y que estos no deben acceder a beneficios carcelarios.

"Para el que reincida también aumentaremos las penas", anunció en segundo lugar.

Luego manifestó que "duplicaré el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quiero más inteligencia. No me pierdo, soy hijo de un revolucionario, durante en un gobierno opresor, pero han pasado demasiados años, me duelen los desaparecidos y los presos, pero quiero mas inteligencia".

El candidato planteó adempas que se debe crear una segunda escuela de oficiales de Carabineros para tener "más carabineros y mejor formados".

En términos de prevención, sostuvo que levantará un plan especial para abordar la situación de los jóvenes que no van al colegio, que son 34 mil sólo en la Región Metropolitana.