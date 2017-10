Goic por apoyos en segunda vuelta: "Tengo claro lo que tengo que hacer y no me parece el tono de amenaza"

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, se refirió a la posibilidad de llegar a un acuerdo para apoyar a la candidatura presidencial de centroizquierda que pase a una eventual segunda vuelta, luego que parlamentarios de su partido firmaran un pacto.

"Tengo claro lo que tengo que hacer y no me parece el tono de amenaza. Me interesa cómo ponemos en el centro un trabajo y una mirada de cómo hacemos los próximos cuatro años", dijo en el ciclo radial #SiYoFueraPresidenta.

Ella ha insistido que sólo se sentará a conversar después del 19 de noviembre.

La senadora también emplazó a la derecha a reconocer cosas buenas que se han hecho en el Gobierno, tras las críticas del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. "Me parece una pequeñez que no se condice con la altura a alguien que quiera ser Presidente no reconocerlo. Hemos sido críticos donde hemos tenido que serlo. Tenemos que pensar en reformas que se proyectan más allá de un Gobierno y eso requiere acuerdos. En el tema de fondo hemos estado todos detrás, mi diferencia es poner el fondo en el legado y en lo que aspiro al ser Presidenta".

La parlamentaria también enfatizó que no está de acuerdo con el aborto libre, y que la normativa aprobada en el Congreso y que apoyó sólo cambia la "amenaza de cárcel para las mujeres en tres situaciones dramáticas".

Goic declaró que no es partidaria de legalizar la marihuana, "pero sí para su consumo medicinal".