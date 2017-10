[VIDEOS] Candidata a diputada por Santiago tiene a sus mascotas como voceras de su campaña

Una candidata a diputada decidió cambiar su forma de dar a conocer sus propuestas, recurriendo a sus propias mascotas para que ellas hagan las "vocerías" de su campaña.

La radical Carola Solís, que se presenta por el distrito 10 de Santiago, Provicencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, lanzó una serie de virales donde su perro Bruno y su gata Jacinta aparecen entregando sus propuestas a través particulares "conversaciones" entre los animales.

La postulante de 37 años, que es médico veterinaria, explicó que la idea surgió desde su equipo de campaña, que buscaba que una persona la presentara como "cercana". El problema, señaló ella, es que vive sola con sus mascotas, por lo que le sugirieron presentarse con ellas.

"Estábamos buscando una forma novedosa de que la gente me conociera. Como soy una candidata nueva darse a conocer es lo más difícil y, según el equipo, los candidatos tenían mejor recepción cuando los presentaba una persona cercana que hablara bien de ellos, pero como yo vivo sola con mis mascotas (y después de que todos me molestaron por eso un rato) se nos ocurrió que ellos me presentaran", contó.

La candidata afirmó que los diálogos tienen mucho que ver con lo que es ella. "El Bruno y la Jacinta son mis mascotas, el set donde están es mi casa y los guiones de lo que hablan son escritos por mí, por lo que la verdad con los videos lo que estoy haciendo es mostrando a las personas un pedazo de lo que soy yo y también de lo que pienso y finalmente de lo que quiero para este distrito. No son mis propuestas en profundidad, pero si un esbozo de los problemas que me preocupan, en un sector con comunas tan distintas entre sí y con problemas muy diversos también", expresó.

Solís afirmó que, en línea con la presentación de Bruno y Jacinta, quiere llegar al Congreso para fortalecer la Ley de Tenencia responsable.