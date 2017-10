Piñera presentó programa económico y anunció cambios a reformas tributaria y laboral

12:00 El ex Mandatario y candidato de Chile vamos comprometió una reestructuración del sistema tributario y una ley para “perfeccionar vacíos” de los cambios laborales impulsados por Bachelet.

El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, presentó hoy su programa económico y dijo que en su gobierno, el crecimiento económico “va a estar en el corazón de nuestro programa, no como un objetivo, si no como un medio para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.

Entre las propuestas entregadas por el ex Mandatario, está el duplicar el crecimiento económico actual , duplicar la creación de empleos y reducir la pobreza en un tercio, en los próximos cuatro años.

Piñera, anunció que durante su eventual gobierno, se generará una agenda de impulso productivo y creará una oficina de inversión y productividad y otra de gestión de proyectos de inversión.

Además anunció la restructuración del sistema tributario por uno “más simple” y dijo que se tenderá a hacer converger los impuestos de primera categoría en el país, “con la realidad del promedio de los países de la OCDE”.

“La recaudación va a aumentar por el crecimiento, mejores controles de la evasión y por una política fiscal responsable”, dijo Piñera.

El candidato también prometió reducir gastos estatales suprimiendo programas con mala evaluación y recortando asignaciones para viajes, viáticos, asesores y postergar las renovaciones de materiales que no sean urgentes.

En materia de inversión pública, Piñera anunció que estudia la posibilidad de un segundo aeropuerto internacional para el país, en Concepción o Antofagasta.

También el ex Presidente anunció una ley para “perfeccionar vacíos” de la reforma laboral impulsada por el gobierno, en particular en las materias de grupos negociadores y servicios mínimos.

También en el ámbito laboral, el candidato opositor, dijo que se crearán contratos especiales para el teletrabajo (a distancia) y comprometió la ampliación del feriado legal de 15 a 20 días.