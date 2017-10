Beatriz Sánchez: "Me gustaría ser Presidenta, no me visualizo como ministra de otro Gobierno"

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, habló de su futuro después de las elecciones, enfatizando que "no estoy acá para ser ministra".

"Me gustaría quedarme en política, veremos y proyectaremos, si me dices dónde y en qué, no lo tengo proyectado. Me gustaría ser Presidenta; no me visualizo como ministra de otro Gobierno. Estoy como candidata presidencial no viendo el tablero de lo que podría ser. No voy a ser una candidata para las segundas intenciones", dijo a radio Duna

La periodista tiene "la sensación que hay una adhesión grande a mi candidatura, eso lo veremos en las elecciones. Mientras más gente vote tengo mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta. El escenario está abierto y en eso estamos trabajando".

La postulante sostuvo que "lo que más ronda son ideas sobre qué deberían hacer de aquí al 19 de noviembre, instalar una discusión previa, empezarnos a preparar para la final sin haber jugado la final. Hoy es el momento de la gente, luego del 19 se puede empezar a proyectar. Después del 19 de noviembre se conversará, pero siempre mirando a la gente, lo que no creo es encerrarse en cúpulas".

También se refirió a la polémica por el caso del alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, vinculado al narcotráfico, y por las firmas que habría obtenido Alejandro Guillier en esa comuna.

"No digo que Guillier esté involucrado en narcotráfico, lo que digo es que no tenemos las explicaciones de lo que está pasando, faltan explicaciones de PS sobre cómo, cuánta información tenían de este alcalde, cuál es la historia de este personaje, por qué no se le ha expulsado todavía. Se debería saber cuantas firmas juntó este alcalde para la candidatura de Guillier", dijo.

Y añadió: "Creo que hay muchas preguntas sin respuestas, se conoce esta situación gravísima y creo que faltan explicaciones. Creo que al él mismo (Guillier) le haría bien que el PS explicara ciertas situaciones", enfatizó.